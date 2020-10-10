AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: «الإرهابية» أفلست بعد تحريضها على استهداف عائلات الضباط

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:00 م
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
Advertisements
فريدة محمد
اعتبر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تحريض جماعة الإخوان الإرهابية لاستهداف أسر وعائلات الضباط ودعوتها الصريحة لاستهدافهم بأنه دليل قاطع على أن هذه الجماعة المارقة أفلست ونهايتها اقتربت.

وقال "إسماعيل"، فى بيان أصدره اليوم، إن هذا الأسلوب الشيطاني الإجرامي ليس بجديد على هذه الجماعة الإرهابية التى لا تعرف سوى القتل والعنف، مؤكدا أن تاريخها الأسود والملطخ بالدماء شاهد على ذلك، وعلى ما يقومون به من إرهاب على مدار العصور.

وأضاف أن هذا الكلام لا يصدر سوى من شخص إرهابى مجرم لا يعرف دينا أو إنسانية، مؤكدا أن الجماعة المارقة لا دين ولا وطن لها لأن كل الأديان السماوية حرمت قتل النفس.

وأكد النائب محمد إسماعيل أن الجماعة الإرهابية لا تعرف العلاقة الخاصة والأبدية بين الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة والتى كانت سببا رئيسا فى بقاء الدولة المصرية ونجاح مصر بشعبها العظيم وجيشها الباسل فى القضاء على حكم جماعة المرشد فى ثورته التاريخية الخالدة 30 يونيو عام 2013 هذه الثورة العظيمة التى لم تنقذ مصر فقط من حكم جماعة الإخوان الارهابية ولكن منطقة الشرق الاوسط بأسرها والعالم كله من قوى الشر والظلام والارهاب.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب محمد الحناوى: مصر كشفت للعالم محاولات أردوغان تتريك الأمة العربية

برلماني: القبض على الإرهابي محمود عزت أصاب الجماعة بالهوس والجنون

برلماني: القبض على محمود عزت ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

برلماني: وزير الأوقاف صفع "الإرهابية" بكشف أكاذيبها حول إقحام المساجد في قانون التصالح

برلماني: ممارسات الإرهابية الأخيرة ضد مصر مثيرة للسخرية والضحك

برلماني: هاشتاج اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي كارثة ارتكبها تويتر

ترشيحاتنا

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

أول تعليق من علي معلول على مباراة تونس والسوادن.. شاهد

مصدر: صفقة انتقال محمود وادي إلى بيراميدز مهددة بالفشل

لسبب غريب.. صراخ وبكاء هستيري فى مطعم سعودي شهير

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

قبل طرحها.. الكشف عن المواصفات الكاملة لهواتف iPhone 12

AdvertisementS

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

مفاجأة في تحقيقات عنتيل الجيزة: استعادة 2500 فيديو إباحي محذوف بها 250 سيدة مارسن الجنس معه

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

تحرك أمريكي مفاجئ بشأن إثيوبيا ومفاوضات سد النهضة

نزّل الشورت وشدني من شعري.. الطفلة ضحية مدرب الاسكواش المتحرش: خلاني أوطي أجيب الكورة.. الحلقة الاولى

‏مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه أمام القضاء الإداري

بقيمة 25 مليون دينار كويتي.. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع طريق عرضى 4

من فاتته صلاة الفجر متى يصليها ؟.. النبي أوصى بصلاتها في هذا الوقت

شطة يكشف حقيقة تأجيل مباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بسبب كورونا

حبس سيدة لترويجها ممارسة الدعارة عبر فيس بوك بالجيزة

شوبير: الاتحاد السكندري حصل على توقيع ثنائي الأهلي

مشادة وسباب.. فيديو.. خناقة أحمد فهمي وشيكابالا بسبب جمهور الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوكسهول كروسلاند 2021 بديلة أوبل العالمية.. صور

طريقة عمل كب كيك الفانيليا.. خطوة بخطوة

بفستان أصفر.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها