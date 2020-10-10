برلماني: «الإرهابية» أفلست بعد تحريضها على استهداف عائلات الضباط

اعتبر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تحريض جماعة الإخوان الإرهابية لاستهداف أسر وعائلات الضباط ودعوتها الصريحة لاستهدافهم بأنه دليل قاطع على أن هذه الجماعة المارقة أفلست ونهايتها اقتربت.





وقال "إسماعيل"، فى بيان أصدره اليوم، إن هذا الأسلوب الشيطاني الإجرامي ليس بجديد على هذه الجماعة الإرهابية التى لا تعرف سوى القتل والعنف، مؤكدا أن تاريخها الأسود والملطخ بالدماء شاهد على ذلك، وعلى ما يقومون به من إرهاب على مدار العصور.





وأضاف أن هذا الكلام لا يصدر سوى من شخص إرهابى مجرم لا يعرف دينا أو إنسانية، مؤكدا أن الجماعة المارقة لا دين ولا وطن لها لأن كل الأديان السماوية حرمت قتل النفس.





وأكد النائب محمد إسماعيل أن الجماعة الإرهابية لا تعرف العلاقة الخاصة والأبدية بين الشعب المصرى العظيم وقواته المسلحة الباسلة والتى كانت سببا رئيسا فى بقاء الدولة المصرية ونجاح مصر بشعبها العظيم وجيشها الباسل فى القضاء على حكم جماعة المرشد فى ثورته التاريخية الخالدة 30 يونيو عام 2013 هذه الثورة العظيمة التى لم تنقذ مصر فقط من حكم جماعة الإخوان الارهابية ولكن منطقة الشرق الاوسط بأسرها والعالم كله من قوى الشر والظلام والارهاب.