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برلمان

برلماني: السيسى صاحب الفضل الأول في رصد 21 مليار جنيه لتحديث الغزل والنسيج

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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فريدة محمد
وجه النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه الكبير بإحداث تطوير وتحديث شاملين داخل جميع مشروعات وشركات الغزل والنسيج، مؤكدا أن الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الأول فى رصد 21 مليار جنيه لتحديث صناعات الغزل والنسيج.


وأشاد "الحناوي"، فى بيان له أصدره اليوم، السبت، بالجهود الكبيرة التى يقوم بها الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتحديث وتطوير شركات ومشروعات الغزل والنسيج وتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى رابحة.


وثمن تصريحات الدكتور هشام توفيق التى قال فيها إن الوزارة بدأت في تحديث سبعة مصانع للغزل والنسيج تتكلف ٢١ مليار جنيه، وإنه تم تحديث بعضها وافتتاحها وجار العمل في باقي المصانع، وأن معظم الإنتاج من القطن المصرى كان يصدر للخارج ولكن نسعى لمزيد من الإنتاج القطني المغزول وليس قطنا خاما فقط، إضافة الى تأكيد الوزير على عدم وجود أي وساطة بين الفلاح والدولة وإنما تقوم الدولة بتسليم أكياس القطن للفلاح مباشرة وبعدها تتسلم منه القطن من خلال مراكز التجميع بالمحافظات.


كما أشاد النائب محمد هانى الحناوى بتأكيد الدكتور هشام توفيق بأن الدولة المصرية تسعى بقوة لاستعادة مكانتها في إنتاج القطن وصناعة الغزل والنسيج من خلال تحديث المصانع ومدها بأحدث الآلات من سويسرا وغيرها من الدول المتقدمة في صناعة ماكينات الغزل والنسيج، وأن العام القادم سيشهد ثورة في مجال صناعة الغزل والنسيج المصرية حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أهمية هذه التصريحات الواضحة والحاسمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية.


وأعرب النائب محمد هانى الحناوى عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور هشام توفيق على تحقيق النجاح فى انتشال مشروعات وشركات الغزل والنسيج سواء داخل المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أو كفر الدوار بمحافظة البحيرة وغيرها من مصانع وشركات الغزل والنسيج من المشكلات والأزمات التى تعرضت لها على مدى أكثر من 40 عاما، مما جعلها محملة بالخسائر والقروض، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم جميع انواع الدعم والمساند لخطط وبرامج الدكتور هشام توفيق حتى تنجح مهمته فى الإصلاح والتحديث التطوير الحقيقى والشامل لقطاع الغزل والنسيج المصري.
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