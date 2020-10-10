17 أكتوبر.. القومي لحقوق الإنسان يناقش السياسة الضريبية في مصر

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق رئيس المجلس قد عقد مؤخرا، اجتماعه الدوري الرابع والثمانون بتشكيله السادس بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.





وناقش الاجتماع مجموعة من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.





كما ناقش المجلس الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، ويعقديوم 21 أكتوبر ندوة حول حقوق الإنسان في ظل الممارسات الإعلامية بمشاركة مجموعة من خبراء الإعلام وأساتذة الجامعات تستهدف الندوة الوصول إلى آليات وقواعد مهنية وحقوقية تحمي بيئة المعلومات والإعلام.



