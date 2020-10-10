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محافظات

تنفيذ 25% من مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة بالشرقية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة وحى  للتعرف على نسب التنفيد وتقييم الأداء والوقوف الفورى على المشكلات التى تقف حائلًا لإستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أشار المحافظ  أن مراكز ومدن وأحياء (أولاد صقر – صان الحجر القبلية – حى أول الزقازيق) قد حققت نسبة 25 %  وهى النسبه المستهدفة  لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال الربع الأول للخطة الإستثمارية الموحدة  فى العام المالي الجاري 2020/2021 .

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كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء عقد لقاءات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لتقديم الحلول اللازمة ودفع عجلة العمل بها للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح عادل عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ان اعتمادات الخطة الاستثمارية  للعام المالى 2020/2021 بلغت  608 مليون و 185 الف جنيها (خزانة عامة) بالإضافة الي مبلغ 33 مليون و360 الف جنيه (تمويل ذاتى) ليصبح إجمالي ٦٤١ مليون و٣٧٨٥٠٠ الف جنيها لتصل نسبه تنفيذ الخطة بالنسبة للمراكز والمدن بلغت 27% فى برامج ( النقل والمواصلات  بنسبة تنفيذ 26% – الكهرباء بنسبة تنفيذ 55%  - تحسين البيئة بنسبة تنفيذ 36% – تدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 4% – الامن والإطفاء والمرور بنسبة تنفيذ 1%).

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