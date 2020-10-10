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فن

أوعى لـ جنات تتخطى 2 مليون مشاهدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:44 م
جنات - أوعى
جنات - أوعى
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محمد نحلة
حققت أغنية "أوعى" للفنانة جنات نجاحا كبيرا جدًا، حيث حصدت 2 مليون و114 ألف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "إوعى .. خليك مع اللي شاريك.. ومتخيبش أملي فيك .. حطيت عليك أمالي وأنت الغالي وبموت فيك .. إوعى تكسرلي قلبي.. حبيبي .. ده أنا وقلبي أمانة فإيديك".

"من زمان يا حبيبي بحلم بيك وأفكر فيك .. كنت طول الوقت حاسة إني ف يوم هلاقيك .. أحلى فرحة ف عمري كله هي فرحتي بيك اللي فات فالعمر كان لك واللي جاي ده ليك".

أغنية "اوعى" كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب، تسجيل غناء: هيثم راضى ومودى منير.

يذكر أن تضمن ألبوم جنات، الأخير "في انتظارك" العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها أغنية أوعى، وانا استعجلت، وبرد الوحدة، وغيرها من الأغاني.
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