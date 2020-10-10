زيادة إصابات كورونا في بريطانيا بنسبة 50%

قال نائب كبير المسئولين الطبيين في الحكومة البريطانية إن المملكة المتحدة عادت تقريبا إلى ما كانت عليه في مارس الماضي، حيث ارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا بنسبة 50 في المائة خلال أسبوع في إنجلترا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أخبر جوناثان فان تام أعضاء البرلمان أن وحدات العناية المركزة في الشمال الغربي قد تكون ممتلئة في غضون ثلاثة أسابيع حيث تظهر أحدث الأرقام أن هناك الآن 3090 مريضًا من Covid-19 يعالجون في المستشفيات الإنجليزية. هذا أقل بسبع مرات فقط من 23 مارس ، عندما تم فرض الإغلاق الوطني.

واوضحت الصحيفة أنه في يوم الأربعاء ، تم إدخال 491 مريضًا جديدًا إلى المستشفيات ، بالقرب من 586 مريضًا في 19 مارس قبل أسبوع من إصدار بوريس جونسون أمر بالبقاء في المنزل .

ةارتفع متوسط ​​عدد حالات الدخول اليومية، خلال ذلك الوقت ، من 285 إلى 441 حالة، مما يدل على أن حالات دخول المستشفى تزداد الآن بعد أن وصل عدد الحالات إلى مستويات عالية.

ويمكن أن تتضاعف حالات دخول المستشفيات كل أسبوع في الشمال الغربي ، حيث قال الأستاذ فان تام إن أسرة العناية المركزة في المنطقة تبعد مرتين إلى ثلاث مرات عن السعة.

وسجلت بريطانيا أمس 13864 حالة إصابة و 87 حالة وفاة مقارنة مع 74 حالة وفاة فقط في 19 مارس آذار. في ذلك الوقت ، كان وباء فيروس كورونا يتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام.

تشير الأرقام الرسمية الصادرة أمس إلى أن الرقم الحقيقي للإصابات تضاعف في أسبوع إلى 45 ألفًا وسط مخاوف من أن تفشي المرض "يخرج عن السيطرة''.