موسى مصطفى موسى: أرفض محاسبة أي حزب ليس له ممثلون في البرلمان

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد، أن أى حزب لن يكون له نائب فى البرلمان؛ فإنه لن يقدم الأداء المطلوب الذى يقوم به بطريقة فعالة.
وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أما الحزب الذى ينجح وله نواب وتواجد؛ سيكون مشاركا بشكل أفضل، وله دور مهم فى البرلمان، وهذا سيكون مع أحزاب القائمة التى لها رؤية واضحة، والذين يمثلون 20 حزبا، سيقدمون أداءً مميزا؛ لأن البرلمان يتطلب نوعيات هذه الأحزاب التى لديها أيدلوجيات مختلفة ومبادئ موحدة، كلنا مع مصر والدولة.
وأكد رئيس حزب الغد، أنه ضد معاقبة أى حزب لن يكون له ممثلين فى البرلمان، لأنه من الممكن أن تكون لديه فرصة للمنافسة فى انتخابات مجلس النواب، ولكنه لا يمتلك الإمكانيات.
وأوضح أن أهم مشكلة تعانى منها الأحزاب هى الدعم المادى لأن لغة المال أصبحت متطلباتها كثيرة والدخول ضعيفة، الأمر الذى يرتبط بالتقسيم الجغرافى والتوسعات الأفقية، حيث يتطلب أحزابا لديها أموال حتى يكون للحزب تواجد فى كل المحافظات على مستوى مصر، وهناك مشكلة أخرى تعانى منها الأحزاب وهى التدريب والتثقيف وهو أمر مطلوب من الأحزاب، حيث لدينا فى حزب الغد تدريب وتثقيف على أعلى مستوى.