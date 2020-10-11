موسى مصطفى موسى: أرفض محاسبة أي حزب ليس له ممثلون في البرلمان

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد، أن أى حزب لن يكون له نائب فى البرلمان؛ فإنه لن يقدم الأداء المطلوب الذى يقوم به بطريقة فعالة.





وأضاف مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أما الحزب الذى ينجح وله نواب وتواجد؛ سيكون مشاركا بشكل أفضل، وله دور مهم فى البرلمان، وهذا سيكون مع أحزاب القائمة التى لها رؤية واضحة، والذين يمثلون 20 حزبا، سيقدمون أداءً مميزا؛ لأن البرلمان يتطلب نوعيات هذه الأحزاب التى لديها أيدلوجيات مختلفة ومبادئ موحدة، كلنا مع مصر والدولة.





وأكد رئيس حزب الغد، أنه ضد معاقبة أى حزب لن يكون له ممثلين فى البرلمان، لأنه من الممكن أن تكون لديه فرصة للمنافسة فى انتخابات مجلس النواب، ولكنه لا يمتلك الإمكانيات.



