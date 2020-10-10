المرتبة 14 عالميا .. دولة عربية تتفوق على أمريكا فى قائمة أقوي جواز سفر بالعالم

إحتل جواز السفر الإمارتي في المرتبة 14 علي مستوي العالم والأول عربيا من حيث القوة وفق مؤشر أرتونز كابيتال لجوازات السفر لعام 2020.





وحل جواز السفر القطري في المرتبة 34 عالميًا والكويتي في المرتبة الثالثة عربياَ، فيما حلت البحرين في المرتبة 41 والسعودية 44 وسلطنة عمان 45.



يذكر أن المؤشر الذي يصنف 193 دولة قد قيم الكويت بناء علي عدد الدول التي يمكن لحامل جواز السفر الكويتي زيارتها دون تأشيرة دخول وفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية.





وحسب المؤشر فقد تساوي جواز السفر الكويتي الذي يحتل المرتبة الـ 36 عالميًا والثالث عربيا في نفس المرتبة مع براغاواي وسانت لوسيا.





وجاء جواز السفر النيوزيلاندي كأقوي جواز في العالم فيما تشاركت جوازت سفر كل من ألمانيا والنمسا ولكسمبورج وسويسرا وأيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا في المرتبة الثانية.





وتراجع مكانة جواز السفر الأمريكي إلى المركز21 بسبب سوء تعامل الإدارة الأميركية مع كوفيد19 حيث لا ترحب العديد من الدول بالمسافرين الأميريكيين.