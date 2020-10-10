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أخبار العالم

مقتل 4 مسلحين خلال اشتباكات مع القوات الهندية فى كشمير

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن أربعة مسلحين لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن في مقاطعتي "كولجام" و"بولواما" بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسئول بالشرطة قوله ان الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بعملية بحث في إحدى المناطق الواقعة بمقاطعة "كولجام" عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، الأمر الذي أسفر عن مقتل مسلحين اثنين خلال تبادل إطلاق النار.

من جانبه، قال مسئول بالجيش إنه تم العثور على بندقية ومسدس في موقع الاشتباكات.

وفي عملية أخرى، قالت الشرطة إن مسلحين اثنين لقيا حتفهما خلال عملية بحث نفذتها الشرطة في إحدى المناطق بمقاطعة "بولواما" عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة. وأضافت الشرطة أنه تم العثور على بندقيتين في موقع الاشتباكات.
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