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أخبار العالم

الجزائر تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
سجّلت حالات الإصابة بفيروس الكورونا في الجزائر اليوم، 136 حالة إصابة و6 حالات وفاة.

وأعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 52 ألفًا و940 مصابًا، و1795 حالة وفاة.

وقال "فورار" إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 37 ألفًا و170 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 31 مريضًا بالعناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.
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