الأوقاف تعلن افتتاح 44 مسجدًا الجمعة المقبل.. وتوزيع 15 طن لحوم بـ 5 محافظات غدًا.. وتتعاقد مع شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج لتوفير أفضل الزي الأزهري

الأوقاف تعلن توزيع 15 طن لحوم بـ 5 محافظات
وتتعاقد مع شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج لتوفير أفضل الزي الأزهري
وتعلن افتتاح 44 مسجدًا الجمعة المقبل
أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطتها لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح (44) مسجدًا الجمعة القادمة وذلك في إحدى عشرة محافظة ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 383 مسجدًا حتى تاريخه.
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، إن الوزارة تعاقدت مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج ، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة.
أوضح وزير الأوقاف في تصريحات له اليوم إنه سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع عشرة آلاف زي أزهري على عشرة آلاف إمام ، ويتوالى التوزيع لجميع الأئمة تباعا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الحالي.
لفت وزير الأوقاف إلى أنه وجه بسرعة توزيع العمامة الأزهرية كاملة التجهيز على الأئمة وصرف مجموعة كتب من إصدارات الوزارة أو من سلسلة "رؤية" لكل إمام أو واعظة ، لافتا إلى أن قطاع المديريات بالوزارة برئاسة الشيخ صبري ياسين ومن خلال بالتعاون مع قطاع الخدمات والإدارة العامة للمخازن قام بإعداد سجلات خاصة لذلك ، كما سيتم تسجيل مقاس كل من الزي والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع في جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات ، وجار توزيع هذه السجلات على جميع المديريات ، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه سيتم توزيع (3000) زي أزهري خلال هذا الأسبوع ، على النحو التالي : قنا 500 ، والشرقية 500 ، والبحيرة 500 ، والمنوفية 500 ، والغربية 500 ، والقاهرة 200 ، وأسيوط 200 ، والإسماعيلية 100 ، كما سيتم توزيع (2100) عمامة مجهزة هذا الأسبوع أيضًا ، على النحو التالي : القاهرة 400 ، والشرقية 400 ، والجيزة 350 ، والقليوبية 350 ، وبني سويف
200 ، والفيوم 200 ، والمنيا 200 ، كما سيتوالى توزيع الزي الأزهري والعمائم المجهزة تباعًا على جميع الأئمة بجميع المديريات .
أعلنت وزارة الأوقاف يتم غدًا توزيع (15) طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - القليوبية)، بواقع (3) أطنان لكل محافظة . وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .
وأضافت الوزارة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه (1017) طناً من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.