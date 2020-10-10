جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور





وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ، إن أم بلا قلب قررت بيع طفلتها حديثة الولادة مقابل 3000 جنيه إسترليني لشراء زوج جديد من الأحذية .





وأعلنت لويزا جادجييفا ، 25 عامًا ، عن رغبتها في بيع مولودها الجديد ، للحصول على مال وفير لشراء حذاء جديد لم تملك أي شئ تبيعه للحصول عليه سوى طفلتها .

وأعلنت عبر الإنترنت عن ابنتها الصغيرة قائلة إنها كانت تبحث عن أبوين بالتبني مقابل 3000 جنيه إسترليني ، و عندما ألقت الشرطة القبض عليها و هي تستلم النقود أنكر و قالت أنهم أقاربها و جاءوا لزيارتها .





جدير بالذكر أن شقيقة الأم قامت بإبلاغ الشرطة ما تريد شقيقتها القيام به قبل أيام ؛فجاءت تحريات الشرطة إيجابية و تأكدوا أنها تريد بيع الطفلة بالفعل و قاموا بإلقاء القبض عليها و سحب حضانة الطفلة منها و حبسها .





ألقت الشرطة الروسية القبض على شابة تبلغ من العمر 25 عاما ، بعد أن نشرت إعلانا لبيع رضيعتها البالغة من العمر 3 أشهر عبر الإنترنت.