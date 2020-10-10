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منوعات

جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الروسية القبض على شابة تبلغ من العمر 25 عاما ، بعد أن نشرت إعلانا لبيع رضيعتها البالغة من العمر 3 أشهر عبر الإنترنت. 

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية ، إن أم بلا قلب قررت  بيع طفلتها حديثة الولادة مقابل 3000 جنيه إسترليني لشراء زوج جديد من الأحذية . 

وأعلنت لويزا جادجييفا ، 25 عامًا ، عن رغبتها في بيع  مولودها الجديد ، للحصول على مال وفير لشراء حذاء جديد لم تملك أي شئ تبيعه للحصول عليه سوى طفلتها . 

وأعلنت عبر الإنترنت عن ابنتها الصغيرة قائلة إنها كانت تبحث عن أبوين بالتبني مقابل 3000 جنيه إسترليني ، و عندما ألقت الشرطة القبض عليها و هي تستلم النقود أنكر و قالت أنهم أقاربها و جاءوا لزيارتها . 

جدير بالذكر أن شقيقة الأم قامت بإبلاغ الشرطة ما تريد شقيقتها القيام به قبل أيام ؛فجاءت تحريات الشرطة إيجابية و تأكدوا أنها تريد بيع الطفلة بالفعل و قاموا بإلقاء القبض عليها و سحب حضانة الطفلة منها و حبسها . 

جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور
جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور
جنون الموضة.. سيدة تعرض رضيعتها للبيع على الإنترنت لشراء حذاء جديد.. صور
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