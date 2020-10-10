أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

بدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من تحذير المصريين من خطورة فيروس كورونا؛ مرددا: « كورونا بدأت ترجع اكتر من الأول والإصابات زادت بطريقة كبيرة في أوروبا، واحنا في مصر رايحين في الاتجاه ده».





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلا: « كل مكان في اصابات في جميع دول العالم، وأمس فقط أصيب 13 ألف في بريطانيا»؛ لافتا أن المصريين أصبحوا لا يهتمون بفيروس كورونا مما يهدد بانتشار الفيروس أشرس من ذي قبل.





وقال موسى: « كل الدولة في أوروبا بدأت تعد نفسها الي الاغلاق ؛ وفي حالات إفلاس حصلت وهتحصل بسبب فيروس كورونا».





وتابع موسى: «الدولة من اول رئيس الجمهورية أصغر مسئول يطالبوا بالكمامة ولكن المصريين لا يطبقون الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا».





واستطرد موسى: « أرجوكم يا مصريين التزموا الأمر مش مستحمل أننا نحمل في مكافحة الفيروس .. لانه ممكن ينتشر أقوى من الأول».