لتوفير وسيلة نقل آمنة: صيانة العبارة النيلية لقرية غرب أسوان.. صور

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .





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وفى سياق متصل فى وقت سابق وإستجابة لمناشدة أهالى قرية المنصورية بمركز دراو اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتضررهم من توقف العبارتين النيلية اللتين يستخدمهما المواطنين للعبور بمجرى نهرالنيل من الجانب الغربى للجهة الشرقية.









وقد أعطى المحافظ وقتذاك توجيهاته الفورية لرئيس مركز ومدينة دراو إبراهيم سليمان بسرعة رفع المعاناة عن المقيمين بالمنصورية من خلال إصلاح العبارتين.









حيث تم إستدعاء طاقم الصيانة التابع لشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية والذى أنهى أعمال الإصلاح لإحدى العبارتين والتى قامت بالإبحار لنقل الركاب وأمتعتهم ، بجانب المركبات المختلفة وتصل حمولة كل عبارة إلى 50 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات.





وقد أوضح رئيس مركز ومدينة دراو بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان سيتم أعمال الإصلاح للعبارة الأخرى لتشغيلها على الفور وخدمة أهالى المنصورية بين جانبى نهر النيل.