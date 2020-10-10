AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تطرح أجلي خزانة بـ19 مليار جنيه..غدا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:26 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
محمد يحيي
تبيع وزارة المالية غدا الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة .

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ11 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:

وتسعي وزارة المالية للاقتراض من البنوك خلال الأسبوع الجاري لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة، بقيمة اجمالية تبلغ 46 مليار جنيه .

ومع طرح وزارة المالية أذون خزانة غدا بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحان اثنان بقيمة 28 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس.

واعلنت وزارة المالية في وقت سابق عن صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات.

وقالت الوزارة إنها  تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، واستمرار قدرة الدولة على إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بشكل جيد؛ بما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. المالية تبيع أجلي خزانة بـ 19 مليار جنيه

المالية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه..اليوم

٦ جهات .. المالية: توفير ٦ مليارات جنيه عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين

غدا.. المالية تطرح أذون خزانة بـ18 مليار جنيه

المالية تبيع أذون خزانة بـ18 مليار جنيه.. اليوم

وزير المالية: 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية في سبتمبر

ترشيحاتنا

تريند الفن.. فتحى عبد الوهاب وخالد سرحان يسخران من أحمد فهمى.. ووفاة الفنان حسين الخطيب

احذروا الموجة الثانية.. نصيحة من رجل ظن أن فيروس كورونا انتهى.. صور

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

أخبار الرياضة.. كاف يحرج اللجنة الأوليمبية بسبب مرتضى منصور.. وفيفا يغرم الزمالك مليون يورو

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

بـ بنطلون جينز مقطوع.. شيما الحاج تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات بسيطة.. وصفة مكسيكية لضبط مستوى السكر في الدم

مقارنة بين نيسان juke موديل 2020 و 2021.. بالسعر والمواصفات.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الأفوكادو