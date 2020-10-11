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رياضة

سلة سموحة على القمة بلا هزيمة بعد الفوز على الزمالك

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
سلة رجال سموحة
سلة رجال سموحة
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حسام الحارتي
واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة الكابتن أيمن مطراوي المدير الفني انتصاراته وحقق فوزه الثالث علي التوالي في إطار مباريات دوري المرتبط وفاز علي نظيره الزمالك 71/61 ليتصدر مجموعته وبلا هزيمة وعن جدارة وإستحقاق.

كان الفريق قد استهل مبارياته أمس بالفوز علي الجياد  76/55 ثم القناة 70/63.

تضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب ورؤوف الصفواني وعمر عزب ومحمد عمارة وشريف الدياسطي ومهند الصباغ ومحمد أسامة والمحترف أداموا ساكا والصاعد مازن العزازي (تحت 20 سنة).

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن أنس أحمد محمود تقني والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن حمادة عبد العزيز مهمات.
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