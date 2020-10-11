تعرف على أشهر 8 أعطال فى سيارتك

يتعرض العديد من سائقى السيارات لبعض الأعطال أثناء السير على الطرق دون معرفة السبب، خاصةً المبتدئين منهم وأصحاب الخبرة القليلة، وقد تسبب هذه الأعطال البسيطة كوارث ومشاكل كبيرة، لذلك ينصح خبراء السيارات بالتعرف عليها من خلال كتيبات تعليم أساليب القيادة ، وتحديدها لمعرفة التصرف الصحيح معها.





1- الصعوبة فى تشغيل المحرك

ترجع لعدة أسباب أهمها ضعف جهد البطارية أو تلفها، أو عدم وصول الوقود إلى غرفة الاحتراق الخاصة بالمحرك.





2- ضعف سحب السيارة

يصاحبه تقطيع فى السير على الطريق، و السبب تتلف فى أحد البوجيهات.





3- ارتفاع مؤشر الحرارة

ينتج عن هذه المشكلة خروج أدخنة من غطاء قربة المياه، والسبب لهذه المشكلة يعود إلى تلف مروحة الردياتيرأو نسيان تزويد المياه فى القربة الخاصة به.





4- الاستهلاك الزائد للوقود

تتعدد أسباب هذه المشكلة من بينها تلف حساس الشكمان، أو أسلاك البوجيهات، أو كابلات الحقن "الإنجيكشن".





5- انحراف اتجاه السيارة يمينًا و يسارًا

يرجع سبب هذه المشكلة لحدوث خلل فى زوايا الاطارات، والحل هو عمل "ضبط الزاويا".





6- الاهتزاز أثناء السير بسرعات منخفضة أو أكثر من 100 كيلومتر فى الساعة

تنتج هذه المشكلة عن تلف ترصيص اطارات السيارة لذلك يجب اعادة الترصيص بعد الكشف على جميع الاطارات فى مركز متخصص.





7- سماع صوت أو اهتزاز عند الضغط على مكبس الفرامل

يكون السبب فى انتهاء عمر تيل الفرامل أو تلفه، ولكن من الممكن إعادة ملء التيل أو تغيره على حسب الحالة.

8- صدور صوت من منطقة ناقل الحركة أو الفتيس