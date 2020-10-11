مائدة مستديرة مزينة بالورود.. رئيس بيلاروسيا يجتمع مع المعارضة في السجن

ذكرت وكالة أنباء بيلاروسيا أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو عقد اجتماعا غير متوقع مع المعارضة في أحد سجون العاصمة مينسك أمس السبت.





ونشرت إحدى القنوات على تليجرام صورة بها رئيس بيلاروسيا برفقة 11 شخصًا يرتدون ملابس غير رسمية جالسين على مائدة مستديرة مزينة بالورود.





كما شوهد فيكتور باباريكو ، الذي مُنع من الترشح للرئاسة في انتخابات أغسطس واحتُجز في يوليو مع ابنه، على يسار لوكاشينكو في الصورة.





من جانبه، أكد فريق باباريكو صحة الصورة لكنه قال إنه لا يعرف سبب الاجتماع. حيث تحدث لوكاشينكو في اللقاء عن التغييرات التي اقترحها على الدستور البيلاروسي.



