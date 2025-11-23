قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تكلف زهران لـ الآثار الإسلامية..وسوزان للتسويق السياحي

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتكليف كل من الدكتور ضياء زهران بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وسوزان مصطفى بتسيير أعمال ومهام رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمدة عام أو لحين شغل الوظيفتين بالطرق المقررة قانوناً، أيهما أقرب.

السياحة والآثار تكلف زهران لـ الآثار الإسلامية..وسوزان للتسويق السياحي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دفع الكفاءات من كوادرها المتميزة لتولي المناصب القيادية والاستفادة من خبراتهم المتراكمة بما يضمن تطوير آليات منظومة العمل بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وكان يشغل الدكتور ضياء زهران منصب رئيس الإدارة المركزية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالقاهرة والجيزة. وتدرج وشغل العديد من المناصب بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس، منذ عمله مفتش آثار بمنطقة آثار القلعة، حيث شغل مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالإدارة العامة لآثار القاهرة والجيزة، ثم مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بالقطاع، ومدير عام الإدارة العامة للتسجيل الأثري بالقطاع، ومدير عام المتابعة الفنية بالقطاع ونائب رئيس القطاع، ومشرفاً عاماً علي المراكز العلمية بالقطاع.

الدكتور ضياء زهران 

كما شارك في الإشراف على مشروعات الترميم المختلفة بالقطاع، وحصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال منهجية البحث فى الآثار الإسلامية والنشر العلمى ووسائل الحفاظ على الآثار وتنمية مهارات الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى دورات فى أساليب مكافحة الفساد وحماية المال العام بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وقام بالتدريس في أقسام الآثار بكليات الآداب جامعة أسيوط وجامعة الوادي الجديد، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وله مجموعة من الأبحاث العلمية المنشورة، بالإضافة إلى مؤلفات في مجال الحضارة والآثار الإسلامية. وهو حاصل على ليسانس آثار (قسم آثار إسلامية) من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودبلوم تربوي بكلية التربية جامعة أسيوط، وماجستير في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ودكتوراه في الآثار من كلية الآثار جامعة القاهرة.

أما سوزان مصطفى تتمتع بخبرة مهنية ممتدة في مجال التسويق السياحي، حيث كانت تشغل منصب مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة منذ اعتماد هذه الإدارة بالهيكل التنظيمي للهيئة في عام 2022.  وقد تم تعيينها بالهيئة منذ عام 2001، وتدرجت في العديد من الوظائف حتي تولت ملف الحملات الترويجية عام 2020، حيث أشرفت علي تنفيذ العديد من الحملات الدولية لمصر من بينها   UNMATCHED DIVERITY  وALIVE 360  و FOLLOW THE SUN    وTHIS IS EGYPT  ؛ فضلاً عن الإشراف على العديد من الحملات التكتيكية للترويج لمختلف المنتجات السياحية. كما شغلت منصب مدير الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة عام 2021، إلى جانب إشرافها على ملف الترويج السياحي، وكانت ضمن فريق عمل الترويج بالهيئة منذ عام 2006.

وسوزان مصطفي حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وحصلت على العديد من الدورات التدريبية منها دورة "المرأة تقود في المحافظات المصرية" من الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2024، ورخصة القيادة الدوليةIBDL من جامعة ميسوري. وشاركت في العديد من المعارض الدولية وورش العمل بالخارج، كما مثلت وزارة السياحة والآثار في عدد من اللجان الوطنية لإدارة بعض الملفات ومنها ملف سياحة اليخوت، وعضوية مجلس أمناء إدارة مشروع التجلي الأعظم.
 

وزير السياحة والآثار الدكتور ضياء زهران قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الأعلى للآثار آثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

أكسييد LX موديل 2026

مواصفات أكسييد LX موديل 2026

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد