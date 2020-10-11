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أخبار العالم

بإجمالي 322864 حالة.. ألمانيا تسجل 3483 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:40 ص
ألمانيا تسجل 3483
ألمانيا تسجل 3483 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجّلت ألمانيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى 322864 بعد تسجيل 3483 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9615 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

والخميس الماضي، سجلت ألمانيا، قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا بتسجيل أكثر من 4000 إصابة في 24 ساعة؛ وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.

أعلنت ألمانيا فرض حظر التجول في كبريات المدن ومن بينها برلين، اعتبارا من أمس السبت؛ على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في خطوة تقلق القطاع الاقتصادي في البلاد.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن التدابير الجديدة تشكل ضربة قاسية للاقتصاد في المدينة، الذي سبق وأن تضرر كثيرا من إغلاق النوادي الليلية لعدة أشهر، علما بأن الحياة الليلية في العاصمة الألمانية تشكل أحد أبرز مكونات اقتصادها، موضحة في الوقت نفسه أن حظر التجول يشمل كالل متاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضا على الأقل حتى 31 أكتوبر.

جدير بالذكر أن معدل الإصابات في ألمانيا تخطى لليوم السابع على التوالي عتبة الخمسين إصابة لكل 100 ألف نسمة، ما يعني تسجيل 50 إصابة جديدة يومية على الأقل بين كل مئة ألف شخص، لكن الوضع الوبائي يثير القلق في المدينة مع تسجيل أكثر من 400 إصابة يومية جديدة، وباتت برلين مصنفة "منطقة خطرة".
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