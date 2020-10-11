من بينها تطبيق Recuva.. أسهل الطرق لاستعادة الفيديوهات والصور المحذوفة من هاتف الأندرويد

لا يعلم الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية خاصة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أن بيانات الفيديو المحذوف تظل موجودة على أجهزتهم ولا تختفي إلا بكتابة بيانات جديدة مكانها أو عمل سوفت وير للجهاز، فخلال الساعات الماضية.





وتعد عملية استرجاع الفيديوهات المحذوفة عملية سهلة خاصة مع وجود العديد من التطبيقات المطورة التي تعمل على استعادة الملفات الخاصة بالفيديوهات أن لم تقم بعمل سوفت وير أو حذف الملفات الداخلية بجهازك، فسيظل الملف الخاص بالفيديو المحذوف بهاتفك الذكي.





أولا: استرجاع الفيديوهات المحذوفة عن طريق هاتفك الأندرويد:





1. تطبيق Deleted Video Recovery 1:





يمكنك باستخدام هذا التطبيق المجاني استعادة الفيديوهات المحذوفة، سواء من ذاكرة الهاتف الداخلية أو من بطاقة SD الخارجية، بمجرد تحميل التطبيق إلى هاتفك سيقوم بالبحث للعثور على الفيديوهات، فيقوم التطبيق بتقسيمه إلى مجلدات وحفظها على الجهاز أو إرسالها بالبريد الإلكتروني أو حفظها على جوجل درايف.





2. تطبيق استرجاع الفيديوهات EaseUS MobiSaver:





هو تطبيق مجاني سهل الاستخدام يمكنك من خلاله استعادة فيديوهاتك المحذوفة من خلاله، سواء من ذاكرة الهاتف الداخلية أو من بطاقة SD الخارجية، بعد تثبيت التطبيق قم باختيار نوع الملفات التي تريد استعادتها حيث يدعم التطبيق العديد من تنسيقات الصور والفيديوهات مثل: 3GP , MP4 , TIF , BMP , GIF , PNG , JPEG را AV ر OV .





3. تطبيق Recuva:





يعد من أفضل التطبيقات المجانية لاستعادة الملفات المحذوفة على هواتف أندرويد، يساعدك على استرجاع الملفات المحذوفة من ذاكرة الهاتف الداخلية أو من بطاقة SD الخارجية، كما يمتاز التطبيق باستعادة الصور من على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ويقوم باستعادة جميع الملفات حتي المجهولة.





ثانيا: عن طريق جهاز الكمبيوتر:





1. برنامج Recuva:





يعمل هذا البرنامج على استعادة الصور والموسيقى والمستندات والفيديوهات ورسائل البريد الإلكتروني وكل ما تريد أن استرجاعه على هاتفك، فقط قم بتثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقم بتوصيل هاتفك الذكي عن طريق كابل الـ USB، بمجرد الكشف حدد الملفات التي ترغب باسترجاعها، ريثما ينتهي التطبيق من البحث قم بحفظ الملفات التي استرجعتها إلى الكمبيوتر.