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مدبولي عن تطوير العشوائيات: مفيش دولة في العالم تنفذ مثل هذا المشروع

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر أنفقت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية.


وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته  اليوم، الأحد، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تنشئ حاليا أكثر من 16 مدينة جديدة في وقت واحد، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى في جميع المجالات، حيث يجري إنشاء حجم هائل من المتاحف، إلى جانب تطوير منظومة النقل، والتعليم.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تتحمل في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية نحو 424 مليار جنيه، معلقا: "مفيش دولة في العالم تنفذ برنامج لتطوير العشوائيات بهذا الشكل.. ولام نكون فخورين".


وأكد أن مصر كانت تستقبل مولودا كل 20 ثانية بالعام 1980، وأصبح الآن كل 13.5 ثانية، وكل مولود جديد يكلف الدولة 13100 جنيه، لافتًا إلى أن عدد السكان تضاعف عام 2020 بنسبة 400%، مشددا على أن تلك الزيادة كانت لها تداعيات.
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