مدبولي عن تطوير العشوائيات: مفيش دولة في العالم تنفذ مثل هذا المشروع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر أنفقت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية على مشروعات التنمية.









وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته اليوم، الأحد، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تنشئ حاليا أكثر من 16 مدينة جديدة في وقت واحد، فضلا عن تنفيذ مشروعات أخرى في جميع المجالات، حيث يجري إنشاء حجم هائل من المتاحف، إلى جانب تطوير منظومة النقل، والتعليم.









وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة تتحمل في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة، والمناطق العشوائية نحو 424 مليار جنيه، معلقا: "مفيش دولة في العالم تنفذ برنامج لتطوير العشوائيات بهذا الشكل.. ولام نكون فخورين".







