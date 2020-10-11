بعد خطوبة رنا سماحة وسامر أبو طالب.. ارتباط المطربات بالملحنين مستمر

انضمت الفنانة رنا سماحة إلى قائمة النجمات اللاتي اخترن أن يدخلن عالم الألحان من خلال الزواج بالملحنين والموزعين الموسيقيين، أبرزهن سميرة سعيد وأنغام وكارمن سليمان.









واحتفلت الفنانة رنا سماحة بخطوبتها، وكشفت لأول مرة عن هوية خطيبها، حيث سبق وأن أعلنت عن خطوبتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دون الكشف عن هوية خطيبها.











وأقيم حفل خطوبة رنا سماحة، على خطيبها، الملحن سامر أبو طالب، وسط جو عائلى مبهج.











في فبراير 2019، أعلنت الفنانة أنغام زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي أشرف على ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، وتصدر حينها الثنائي الصحافة بسبب زواج إبراهيم وعدم وقوع الطلاق بينه وبين زوجته الأولى ياسمين عيسى.







وطالت الثنائي الكثير من الانتقادات بسبب فارق العمر بينهما، الأمر الذي جعل أنغام تعلق على الأمر في لقاء تليفزيوني على شاشة دبي، قالت فيه إن فارق العمر بينها وبين زوجها لا يعنيها، مشيرة إلى أنها تكبره بـ11 عاما، وأنها تفضل أن تكون الزوجة أكبر، لأنها في هذه الحالة تستطيع أن توزن الأمور وتصل بالزواج لبر الأمان.







أيضا قالت كارمن سليمان، في أحد اللقاءات التليفزيونية، إن لقاءها الأول لها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، كان خلال تصويرها كليبها الجديد "بصاتك"، لافتة إلى أن زوجها هو الموديل الذي جسد حبيبها في هذا الكليب.



وأضافت المطربة، خلال استضافتها: "فضلت أقابله في الشغل لمدة 8 شهور بس مكنتش حاسة بحاجة"، موضحة أنها من الشخصيات التي لا تتأكد من مشاعرها بسرعة مما جعلها لا تعترف لزوجها بحبها له إلا بعد التأكد من مشاعرها.



من جانبه، قال مصطفى جاد إن مشاركة زوجته في الكليب تجربة جميلة، خاصة أن الأمر لم يكن مرتبا، موضحا أنه لم يكن يعرف أنه الموديل إلا يوم التصوير.



وروى جاد قصة الحب التي ربطته بكارمن قبل الزوج، لافتا إلى أنه أول يوم شاهدها في استوديو أحد الملحنين، وكانت قليلة الكلام ولا تتحدث مع أحد ولا تنطق إلا بكلمتين "هاي وباي"، مضيفا: "أول يوم قابلتها قلت هي دي مراتي".





