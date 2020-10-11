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محافظات

حصاد 180 ألفا و196 فدان أرز وكبس وتجميع 193 ألف طن قش بالشرقية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:17 م
وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من حصاد 180 ألفا و196 فدانا مزروعا بمحصول الأرز، بالإضافة إلى كبس وتجميع 193 ألفا و194 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 235 ألفا و176 فدانا بنطاق دائرة المحافظة.


وشدد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل جميع العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مكلفا ببذل الجهود اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.


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من جانبه، أكد المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تجهيز 214 نقطة تجميع بنطاق المحافظة لاستلام وكبس 470352 طن قش الأرز من المزارعين، لافتًا إلى أنه تم تحرير 157 محضر مخالفات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحصيل الغرامات الفورية، وكذلك اتباع جميع السبل المتاحه لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة السحابة السوداء والحد من التلوث البيئي.

 

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدى خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة وكونها إهدارًا لأحد مصادر الثروة التى يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

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