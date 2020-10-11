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توك شو

كان حلم واتحقق.. أحمد العوضي يوجه رسالة للرئيس على الهواء

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:18 م
الفنان احمد العوضي
الفنان احمد العوضي
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فرح علاء الخولي
حيّا الفنان أمير كرارة، كل المصريين بالذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر، قائلاً: "كل سنة والشعب والجيش المصري العظيم بخير".

ووجّه "كرارة"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، الشكر للقوات المسلحة بشكل خاص لإتاحة الفرصة له لتقديم مسلسل الاختيار رسالته القوية التي أثرت في كل مواطن وبيت مصري.

وتابع أن من أول يوم رمضان ومع أول حلقة للمسلسل كرّم الشعب المصري كله الممثلين الذين قدّموا تلك الرسالة، ودعوا لشهداء الوطن البواسل، ولكن التكريم اليوم في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة مختلف وله طابع مميز.

وأضاف الفنان أحمد العوضي: شرف كبير لي الوقوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي،  قائلاً للرئيس السيسي: "كان حلم أن أقف قدام حضرتك يافندم".

وأشار إلى أنه عندما عرض عليه العمل في مسلسل الاختيار كان في صراع نفسي كبير لعدم تخيله أنه سيُجسد شخصية الخائن هشام عشماوي، وتجسيد الحقد الذي يكنه هؤلاء الأشرار.
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