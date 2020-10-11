بزعم توظيف أموالهم .. ضبط صاحب مصنع نصب على أهالي الغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم.









تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين- مقيمان بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.





أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ .. وتبين قيام (صاحب مصنع منسوجات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ ماليه مختلفة من الشاكيان بلغ إجماليها (800000 - ثمانمائة ألف جنية) مقابل حصولهما على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.