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حوادث

بزعم توظيف أموالهم .. ضبط صاحب مصنع نصب على أهالي الغربية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:29 م
كلبش
كلبش
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بزعم توظيف أموالهم.


تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مواطنين- مقيمان بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ .. وتبين قيام (صاحب مصنع منسوجات - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ ماليه مختلفة من الشاكيان بلغ إجماليها (800000 - ثمانمائة ألف جنية) مقابل حصولهما على أرباح شهرية من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون .

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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