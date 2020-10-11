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محافظات

للقضاء على قوائم الانتظار.. طاقم استشاريين يصل مستشفى الأقصر الدولى

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:37 م
طاقم استشارىين يصل
طاقم استشارىين يصل مستشفى الأقصر الدولى
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شمس يونس
اعلن الدكتور إسماعيل العربى مدير عام مستشفى الاقصر الدولى، أن المجمع الطبى ، استقبل كبار الاستشاريين لإجراء عدة عمليات جراحية فى التخصصات الطبية المختلفة .

وأشار مدير المستشفى ان مجموعة الأطباء شملت مختلف التخصصات ، وذلك فى اطار القضاء على قوائم الانتظار ، ولتقديم خدمة طبية متميزة وأفضل لكل مواطن يتردد على المستشفى .

وأوضح العربى بأن الطاقم الإستشارى بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ، ضم كلا من الدكتور محمود صديق استشارى اورام العظام نائب رئيس جامعة الازهر .
وكذلك الدكتور احمد اسماعيل استشارى تشوهات العظام يوم ١٥ أكتوبر الجارى ، و الدكتور ايمن عبدالوهاب استشارى جراحة الاورام يوم ١٦ أكتوبر من ذات الشهر .

يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم انتظار مرضي العمليات الجراحية .
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