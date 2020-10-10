استئصال ورم ليفي بوزن 13 كيلو من رحم سيدة في الأقصر.. صور

نجح فريق طبي متخصص بمستشفي ارمنت التخصصي بجنوب غرب الاقصر ، اليوم السبت ، برئاسة الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد في إجراء جراحة لاستئصال "ورم ليفي" برحم سيدة فى العقد الخامس من العمر .





واوضح عز الدين بأن المستشفى استقبلت المريضة م. ر تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، و تبين بعد توقيع الكشف الطبي أنها تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم الرحم، كما أظهرت الفحوصات "أورام ليفية بالرحم ، مضيفًا ان الحالة خضعت لأشعة رنين.





واضاف عز الدين ان الورم الليفي بلغ محيطه تقريبًا ١٧ سم ووزنه ١٣ كيلو جرام و استغرقت العملية ٥ ساعات متواصلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .





شارك فى اجراء العملية الدكتور عبد الحافظ حسن استشارى المسالك البولية بالمستشفى ، والدكتور عامر حسين إخصائى المسالك البولية و الدكتورة نهاد ثابت طبيبة تخدير الحالة





وأشار رئيس قسم النساء والتوليد إلى أن الأورام الليفية تصيب الرحم بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ لـ ٣٠ % لكل سيدة فوق سن الأربعين والغريب في هذه الحالة وجود ورم ليفي ضخم .



