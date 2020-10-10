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محافظات

استئصال ورم ليفي بوزن 13 كيلو من رحم سيدة في الأقصر.. صور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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شمس يونس
نجح فريق طبي متخصص بمستشفي ارمنت التخصصي بجنوب غرب الاقصر ، اليوم السبت ،  برئاسة الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد  في إجراء جراحة لاستئصال "ورم ليفي"  برحم سيدة فى العقد الخامس من العمر .

واوضح عز الدين  بأن المستشفى استقبلت المريضة م. ر تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، و تبين بعد توقيع الكشف الطبي أنها تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم الرحم، كما أظهرت الفحوصات "أورام ليفية بالرحم  ، مضيفًا ان الحالة خضعت  لأشعة رنين.

واضاف عز الدين ان  الورم الليفي بلغ محيطه  تقريبًا ١٧ سم ووزنه ١٣ كيلو  جرام و استغرقت العملية ٥ ساعات متواصلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا  .

شارك فى اجراء العملية  الدكتور عبد الحافظ حسن استشارى المسالك البولية بالمستشفى ، والدكتور عامر حسين  إخصائى المسالك البولية و الدكتورة نهاد ثابت طبيبة تخدير الحالة 

وأشار  رئيس قسم النساء والتوليد   إلى أن الأورام الليفية تصيب الرحم بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ لـ  ٣٠ % لكل سيدة  فوق سن الأربعين  والغريب في هذه الحالة وجود ورم ليفي ضخم  .

وأكد ان المريضة بصحة جيدة وتخضع للملاحظة والمتابعة المستمرة .
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