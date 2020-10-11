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رياضة

مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
خاض لاعبو الإسماعيلى الأساسيين مران استشفائى فى الثلج من أجل ازالة علامات الإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وأدى باقى لاعبى الفريق سواء البدلاء أوالمستبعدين تدريبات بدنية وخططية شملت على التسليم والتسلم وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه اسوان لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدورى المصرى.

كما خصص الجهاز الفنى تدريبات على سبل علاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت جليا خاصة فى مباراة المصرى البورسعيدى بالجولة الماضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تجنب تكرارها مرة آخرى.

وأدى أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب تحت إشراف الجهاز الطبى.
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
مران الدراويش.. استشفاء الأساسيين في الإسماعيلي وتأهيل مدبولي.. صور
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