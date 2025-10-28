قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في النسخة التاسعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المملكة العربية السعودية، للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.

ويناقش المؤتمر- خلال فعالياته- التحديات التي تعيق الاستثمارات، ودور التقنيات الحديثة في دفع عجلة النمو من خلال طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتطورات الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت.

ومن المقرر أن تُشارك الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الفعاليات، من بينها جلسة رئيسية تحت عنوان «مجلس صناع التغيير: قادة النفوذ بين القطاعين الحكومي والخاص»، التي تناقش التحديات العالمية ما بين التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية والتغيرات المناخية، وأهمية الشراكات الفعالة القائمة على الثقة في تيسير مسارات النمو العالمي والازدهار المشترك. كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط لقاءات ثنائية متعددة مع القطاع الخاص خلال المؤتمر.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مشاركات مكثفة لأكثر من 8 آلاف من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص و650 متحدثًا، وكذلك ممثلين عن 20 دولة.

قطاع خاص حكومي خاص

