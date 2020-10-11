لطلاب الدبلومات الفنية 4 كليات متاحة بجامعة حلوان.. وهذه شروط الالتحاق بـ التربية

4 كليات متاحة بجامعة حلوان لطلاب الدبلومات الفنية
تربية حلوان تنشر شروط قبول طلاب التعليم الفني
5 خطوات للتسجيل الصحيح بتنسيق الدبلومات الفنية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسى 2020، وتم فتح باب التقدم لكتابة الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية.
ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالٍ.
وينشر "صدى البلد" لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة .
- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان .
- تربية حلوان .
- كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان .
- اقتصاد منزلى حلوان .
وأعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد ،كما تقبل طلاب الدبلومات الفنية بشروط معينة .
1- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعي، والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، أو من خريجي الكليات التكنولوجية وما يعادلها، والمرشحين من مكتب التنسيق مباشرة حيث يشترط للترشيح لشعب التعليم الصناعي حصول الطالب على الدبلومات في أحد التخصصات التالية (العمارة– الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، أما الطلاب الحاصلين على دبلومات في تخصصات غير التخصصات السابقة يتم ترشيحهم وفقًا للتخصص الأقرب والرغبة، ووفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح.
2- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم الصناعي الحاصلين على الثانوية العامة علمي (رياضة - علوم)، في التخصصات التالية (العمارة– الزخرفة- الخشبية- المعدنية- النسيج- الملابس الجاهزة)، وفقًا لرغباتهم ووفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.
3- يتم قبول الطلاب بشعب التعليم التجاري، والحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات المرشحين للكلية من مكتب التنسيق التجاري.
4- يتم قبول الراغبين في حدود 10% من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضة / علوم من عدد الطلاب المرشحين للكلية)، ووفقًا للشروط والقواعد المعلنة من قسم التعليم الصناعي .
وقد تم تخصيص مقر لـ "تنسيق" الدبلومات الفنية 2020، خاص بطلاب الدبلومات بالقاهرة الجديدة بجانب الجامعة التكنولوجية.
وللاطلاع على تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر الموقع الرسمي للحكومة المصرية من خلال هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/
خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2020
- يقوم طلاب الدبلومات الدبلومات بالدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية عبر شبكة الإنترنت.
- يضغط الطلاب على خدمات التنسيق ثم يقوموا باختيار خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2020.
- ثم يقوم الطالب بملء والبيانات المطلوبة "الاسم - رقم الجلوس - الرقم السري".
- ثم يضغط على صفحة تسجيل الرغبات ويبدأ في كتابة الرغبات المتاحة له في الأماكن المخصصة لذلك.
- ثم يضغط الطالب على "حفظ الرغبات"