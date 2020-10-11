لطلاب الدبلومات الفنية 4 كليات متاحة بجامعة حلوان.. وهذه شروط الالتحاق بـ التربية

4 كليات متاحة بجامعة حلوان لطلاب الدبلومات الفنية

تربية حلوان تنشر شروط قبول طلاب التعليم الفني

5 خطوات للتسجيل الصحيح بتنسيق الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسى 2020، وتم فتح باب التقدم لكتابة الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية.





ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالٍ.



وينشر "صدى البلد" لراغبى الانضمام لجامعة حلوان من طلاب الدبلومات الفنية بتنسيق ٢٠٢٠ الكليات الشاغرة بالجامعة .

- برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان .

- تربية حلوان .

- كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان .

- اقتصاد منزلى حلوان .









وأ علنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021، وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين، وفقا لمجموعة من القواعد ،كما تقبل طلاب الدبلومات الفنية بشروط معينة .







