حازم الجندي لـ صدى البلد : قضيتيّ الوعي والصناعة على رأس أولوياتي في الشيوخ

كشف النائب حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية عن أهم التحديات والقضايا التي سيركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وأكد الجندي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن قضيته التي سيهتم بها في مجلس الشيوخ هي قضية الوعي ، بحيث يفهم المواطن كل ما هو في صالحه وما هو في صالح البلد في ظل وجود مشاكل كثيرة تعاني منها البلد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية إلى أنه سيعد دراسات عن قضية الوعي في مجلس الشيوخ ، مؤكدا أنه لابد أن يكون للإعلام دور في قضية الوعي ، حيث إننا في حاجة إلى الوعي في التعليم والصناعة ، حتى نظهر الإنجازات التي تحدث في البلد وأن هناك أمور إيجابية فيها ، ولكن لأنه ليس هناك وعي بالدرجة الكافية فإن المواطنين لا يعرفوا حجم الإنجازات في البلد.

واختتم : كما أنني سأهتم بملف الصناعة في مجلس الشيوخ وكيفية نجاح المستثمر المصري لاجتذاب المستثمر الأجنبي ، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى مصر إلا إذا نجح المستثمر المصري.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن توزيع المقاعد التي حُسمت وتلك التي ستجرى عليها جولة الإعادة.

حزب مستقبل وطن

خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، وتجري الإعادة على مقعدين أحدهما في الأقصر والآخر في الغربية، إضافة إلى حصوله على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده إلى 102 مقعد.

حزب حماة الوطن

نافس على 25 مقعدًا فرديًا، فاز في 23 مقعدًا، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، كما حصل على 19 مقعدًا بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 41 مقعدًا.

حزب الجبهة الوطنية

خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، بالإضافة إلى 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

حزب الشعب الجمهوري

فاز بالمقاعد الخمسة التي خاضها على النظام الفردي، وحصد 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

حزب المستقلين الجدد: يخوض الإعادة على مقعد في الغربية.