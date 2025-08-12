بعد إعلان نتائج الشيوخ.. قيادي بحماة الوطن: مشاركة الشباب تعبر عن وعيهم

أكد الإعلامى عمرو موسى – أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب "حماة الوطن" – أن مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ جسدت وعيا سياسيا متقدما وثقافة وطنية راسخة لديهم، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية سارت في إطار مشرف يعكس أصالة الشعب المصري.



وأضاف "موسى" أن المشهد الانتخابي تميز بـ "الوحدة الوطنية والتلاحم"حيث عبر اصطفاف المصريين أمام اللجان عن "عمق انتمائهم لتاريخ الوطن وتراثه العريق".

ولفت إلى أن الانتخابات جرت في مناخ آمن وشفاف ممن كافة المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري دون عوائق، معترفًا بالجهود التنظيمية التي أسهمت في إنجاح الاستحقاق الديمقراطي. وأشار إلى أن نسبة المشاركة الرسمية بلغت 17.1%وفق إحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح "أمين مساعد شباب الجمهورية " بعد إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات النتائج الرسمية وحصول حزب حماة الوطن على ٤٢ مقعد والإعادة على مقعدين أن هذة النتيجة تعد تعبيرًا عن إرادة الناخبين وتوازنا يعكس تعددية المشهد السياسي.

وثمن عمرو موسى أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن التمثيل النوعي للشباب في قوائم الأحزاب مؤكدا أن وجود نخبة شابة في المجلس الجديد يعد إضافة استراتيجية لصنع القرار، وضمانا لمستقبل تشريعي يتواءم مع طموحات الدولة المصرية

يذكر أن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) يضطلع بدورٍ استشاري في التشريعات والرقابة، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، مما يجعله ركيزة مؤسسية في مسار التطور الديمقراطي نحو الجمهورية الجديدة.