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توك شو

لميس الحديدي: إهدار ضربة الجزاء عادي جدا دي كورة.. والزملكاوية شايفين إنها مقصودة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:23 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
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قسم التوك شو
علقت لميس الحديدي، على إهدار لاعب الأهلي مجدي أفشة، ضربة جزاء أمام بيراميدز، قائلةً "الزملكاوية شايفين إنها مقصودة.. عادي جدًا دي كورة!".


وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «on»، أن نجوم الكرة دائما يهدرون ضربات الجزاء، قائلة "دي كورة أفشة شاط الكورة مجتش عادي جدًا وطبيعي".

يذكر أن اللاعب مجدي قفشة أضاع ضربة جزاء أمام نادي بيراميدز في لقاء اليوم بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز والذي انتهى بالتعادل السلبي. 

واحتسب حكم المباراة محمود البنا، ركلة جزاء لصالح الأهلي، وتقدم لتسديدها مجدي أفشة، ولكن تصدى لها المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز؛ لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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