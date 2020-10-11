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أحمد موسى: أبو العينين يوفر 6 مكاتب بالجيزة والعجوزة لخدمة المواطنين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:34 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، عقد مؤتمرا انتخابيًا مع شباب وعائلات الدقي.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «النائب أبو العينين قدم مفاجآت لأهالي الدقي، في لقاء شهده عدد هائل من الشباب»، مردفا: «أهالي الدائرة كانوا يتمنون دائما أن يمثلهم برلماني بحجم النائب محمد أبو العينين».

وأضاف موسى: «النائب أبو العينين سيقيم 3 مكاتب بالدقي و3 أخرى بالعجوزة لخدمة المواطنين وحل مشكلات الدائرة»، مشيرا إلى أن النائب محمد أبو العينين أكد أن مكاتبه ستظل مفتوحة لخدمة المواطنين حتى إذا لم ينجح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى المواطنين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية لمنح صورة مشرفة عن مصر.

والتف حشد جماهيري ضخم، من أهالى الجيزة والدقي والعجوزة وكبار وشباب العائلات في بين السرايات والمساحة والحيتية وداير الناحية وأولاد علام وميت عقبة وأرض اللواء لتأييد النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، والوقوف إلى جواره وتأييده في الانتخابات البرلمانية لعام 2020، بحضور النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن المشوار بدأ اليوم، لنهضة الدقي والجيزة والعجوزة، مضيفا: «لم أنظر يوما من الأيام لكرسي البرلمان ولم أطمع أن أكون نائبا، لكني شعرت بألفة ومودة كبيرة من أهالي الجيزة والدقي والعجوزة، دفعتني للترشح لانتخابات النواب 2020، فعندما قررت الترشح، قمت بإعداد  دراسة مستفيضة، وتم عمل ٣ فرق مختلفة، لبحث مشاكل الدائرة، وسوف نواصل الدراسات للنهوض بالجيزة والدقيق والعجوزة».

وكشف خلال المؤتمر عن إنشاء 6 مكاتب لخدمة المواطنين بالدقي والعجوزة، تابعة لجمعية أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، إضافة إلى فتح باب التقدم للحصول على منحة دراسية لـ 100 من أهالي شهداء الجيش والشرطة، مؤكدا أن أهالي دائرته تأتي دائما على رأس أولوياته، كما أعلن عن إنشاء «صالون النائب» لمناقشة مشاكل الدائرة، ويتم فيها تمثيل ٥ أشخاص من كل منطقة، لبحث مشاكل المناطق والعمل على حلها.
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