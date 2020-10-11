عمرو أديب ساخرا: إيميلات هيلاري قالبة الدنيا والنت فاصل فى قناة الجزيرة

علق الإعلامى عمرو أديب على الوثائق المسربة والتى تكشف عن تورط هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مع قطر فى دعم تنظيم الإخوان الإرهابى خلال 2011.





وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "ام بى سى مصر"، أن الهدف الأساسى من تسريب هذه الوثائق هو كشف العلاقة السرية بين هيلاري كلينتون وروسيا لتتمكن من الفوز بانتخابات رئاسة الولايات المتحدة.





وتابع: آلاف الوثائق تم تسريبها ومنها ما طلب من وزيرة الخارجية الامريكية السابقة من قطر لدعم الإخوان فى مصر خلال عام 2011،معقبا:" إيميلات هيلاري كلينتون قالبة الدنيا والجزيرة عاملة مش واخدة بالها يظهر النت عندهم قاطع".





وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقرير عن تورط هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مع قطر فى دعم تنظيم الإخوان الإرهابى آبان فترة الثورات العربية.





وحسب التقرير نقلا عن وثائق حكومية أمريكية فإن كلينتون طالبت قطر بتمويل ما سمى بثورات الربيع العربي عرب صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.





ولفت التقرير،إلى ان الإيميلات المسربة من البريد الإلكتروني لكلينتون والمؤرخ بسبتمبر 2012 يكشف تورط كلينتون في تعاون قطري إخواني لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار كرأس مال مبدئ.



