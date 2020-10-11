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مشيرة خطاب: الدولة تهتم بالمرأة وتعطيها كافة حقوقها الدستورية.. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:56 م
مشيرة خطاب
مشيرة خطاب
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محمد حليم قنديل
قالت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة السكان سابقا، إن الفتاة والمرأة المصرية يعيشون في عصر تهتم بهم الدولة بدرجة كبيرة وذلك لم يحدث من قبل، ولم يحصلوا على هذا القدر الكبير من حقوقهم سوي في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضافت «خطاب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الدستور الحالى يكفل حقوق المرأة بالكامل، موضحة أن الوعي إزداد بكثير عن السابق من أجل حصول المرأة على حقوقها.


وتابعت وزيرة السكان سابقا، أن الارادة السياسية واضحة تماما من قبل إعطاء المرأة كافة حقوقها بالكامل، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية لا يترك مناسبة إلا  ويشكر المرأة المصرية على جهودها، واليوم هناك أبتسامة كبيرة جدا على وجه المرأة المصرية بسبب تلك الحقوق التي حصلت عليها.


أوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المرأة المصرية شعرت بأن المجتمع يقدر جهدها المبذول من أجل التنمية والاصلاح، متابعة أن المرأة شعرت بأنها جزء من المجتمع بعدما تم تعديل الدستور وتم إعطاء المرأة لكافة حقوقها.


وأشارت إلى أن الدستور أعطي المرأة جميع حقوقها وهذا أشعر المرأة بأنها بالفعل تساهم فى بناء الدولة بجانب الرجال، موضحة أن مصر أستطاعت مواجهة أزمة كورونا بكل قوة حتي انتهت تلك الازمة بسلام.
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