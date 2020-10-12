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حرائق سوريا.. محافظ حمص يكشف تفاصيل جديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
حرائق هائلة تلتهم
حرائق هائلة تلتهم غابات سوريا
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عادل نصار
كشف بسام بارسيك محافظ حمص، تفاصيل جديد بشأن الحرائق الكبيرة التي تجتاح مدن عدة في سوريا.

وقال بارسيك، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الأحد، إن هناك تكاتف من جميع فئات الشعب السوري للسيطرة على الحرائق، مضيفا أن هناك تحقيقات للوقوف على أسباب الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق في سوريا.

وأكد بسام بارسيك محافظ حمص، أن الفلاحون هم أكثر المتضررين من حرائق سوريا، مشيرا إلى أن هذه الحرائق منتشرة بشكل كبير في مناطق مختلفة.

التهمت النيران المستعرة منذ يومين مناطق حرجية واسعة في سوريا ولبنان واقتربت من منازل السكان بدرجة كبيرة في بعض المناطق. 

وتواصل فرق الإطفاء العمل على إخمادها دون نجاح يذكر. وفي سوريا، امتدت الحرائق على مساحة مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط. 

فيما قال رجال الإطفاء في اللاذقية إنهم "أمام أكبر سلسلة حرائق على مر السنين". وأعلنت وزارة الصحة السورية السبت عن 70 حالة اختناق وحالتي وفاة في اللاذقية "جراء الحروق الشديدة".

ومنذ صباح السبت، يبث التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من مناطق الحرائق حيث قال إن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخمادها، وقد امتدت على مئات الهكتارات في أرياف محافظات اللاذقية وطرطوس في الغرب وحمص في الوسط.

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