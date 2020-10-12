توصيل الصرف الصحي.. مطلب أهالي كفر قرشوم في المنوفية

استغاث المواطن تامر بريقع ، من أهالى قرية كفر قرشوم وكوم الشيخ عبيد مركز تلا محافظة المنوفية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية ومعاناة الأهالي.





ويقول فى رسالته : إن القرية تنتشر بها الأمراض والأوبئة بسبب عدم وجود شبكة صرف صحى بالقرية، وقمنا بعمل عدة شكاوى دون جدوى.





وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سرعة حل المشكلة رأفة بحال الأهالى.









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.







