AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:21 ص
جولة النائب محمد
جولة النائب محمد أبو العينين في منطقة المنيب
Advertisements
محمد الصاحى
أجرى النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، جولة بعدد من المناطق بحي جنوب الجيزة، وذلك ضمن جولاته الميدانية للاستماع إلى مطالب المواطنين للعمل على تنفيذها.

وبدأ أبو العينين جولته الميدانية بمنطقة شارع كولدير بسوق السمك بجنوب الجيزة، والتي استقبله فها أهالي المنطقة بالترحاب الكبير والهتافات المؤيدة للنائب أبو العينين في السباق الانتخابي، حيث ردد الأهالي هتافات من بينها: "أبو العينين يا بلاش واحد غيره مينفعناش"، و "حط الكفة على الميزان أبو العينين هو اللي كسبان".

وبعدها أجرى أبو العينين جولة في شارع المدبح بمنطقة المنيب، التقى خلالها المئات من الأهالي وكبار العائلات، الذين عبروا عن سعادتهم بتلك الزيارة، مرددين الهتافات المؤيدة للنائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب.

وأعرب الاهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين لنزوله على رغباتهم وقبوله الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مؤكدين أن هذا الطلب بهدف استكمال مسيرة العطاء والانجازات التي يحققها أبو العينين في منطقة الجيزة.

من جانبه أعرب النائب محمد أبو العينين عن خالص شكره وتقديره للمواطنين من أبناء دائرته، مؤكدا أن طلبهم له بالترشح في تلك الانتخابات بمثابة تكليف لا تشريف، وأنه لن يتوانى في تقديم كل ما يلزم للنهوض بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وكانت حملة النائب محمد أبو العينين قد أطلقت اليوم الأحد، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة» لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها.

وذكرت الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين، إن الموقع والتطبيق مُتاحان لمستخدمي الهواتف بكافة أنظمة التشغيل، بحيث يُسهّل للمواطنين التسجيل بكل مرونة وتدوين شكواهم أو مطالبهم، وميزة متابعة تلقي الطلبات ومراحل التعامل معها وصولا إلى حلها.
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم 10 رمز المدفع.. انطلاق الحملة الانتخابية للنائب محمد أبو العينين بالجيزة والدقي والعجوزة

المحافظ استجاب لكل مطالب أهالي الدائرة..أبوالعينين: هذه أول رسالة فى حملتى الانتخابية..فيديو

نعم من أجل مصر.. احتشاد المئات من الأهالي تأييدا لـ أبو العينين في انتخابات النواب ..فيديو

النائب محمد أبوالعينين: أولوية لأبناء شهداء الجيزة والدقى والعجوزة للاستفادة من منحة الدراسة المجانية في الأكاديمية البحرية

كبار عائلات وشباب الجيزة والدقي والعجوزة يناصرون أبو العينين في مؤتمر جماهيري حاشد.. والنائب: اتفقت مع المحافظة على خطة شاملة لتطوير الجيزة وجار البدء في تنفيذها

وسط الهتافات والزغاريد.. استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ أبو العينين

ترشيحاتنا

مختار نوح: تصريحات الرئيس السيسي وضعت نهاية للأقاويل والشائعات.. فيديو

رد فعل من محمد هاني على التعادل امام بيراميدز

نبيل الحلفاوي.. تحية لرجال الأهلي عرضوا نفسهم للاصابات ولعبوا بشرف ولم يتهاونوا كما فعل غيرهم

خالد صالح يظهر فى عقد قران ابنه أحمد على هنادي مهني.. شاهد

تحرك عاجل من فرنسا بعد هجوم 40 شخصا على مركز شرطة في ضواحي باريس

طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كبر سنه.. مريض يقهر فيروس كورونا بعد تعافيه من سرطان الدم

طالبة تصاب بآلام الولادة أثناء أداء امتحان مصيري.. ورد فعلها لا يصدق

صورة مرعبة لعاملات مصنع تثير الحيرة بعد ظهور شئ مخيف خلفهم