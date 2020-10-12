وسط استقبال حافل من الأهالي وكبار العائلات.. أبو العينين في أولى جولاته الانتخابية بالجيزة: ترشحت نزولا على رغبتكم.. ودعمكم تكليف لا تشريف

أجرى النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، جولة بعدد من المناطق بحي جنوب الجيزة، وذلك ضمن جولاته الميدانية للاستماع إلى مطالب المواطنين للعمل على تنفيذها.





وبدأ أبو العينين جولته الميدانية بمنطقة شارع كولدير بسوق السمك بجنوب الجيزة، والتي استقبله فها أهالي المنطقة بالترحاب الكبير والهتافات المؤيدة للنائب أبو العينين في السباق الانتخابي، حيث ردد الأهالي هتافات من بينها: "أبو العينين يا بلاش واحد غيره مينفعناش"، و "حط الكفة على الميزان أبو العينين هو اللي كسبان".





وبعدها أجرى أبو العينين جولة في شارع المدبح بمنطقة المنيب، التقى خلالها المئات من الأهالي وكبار العائلات، الذين عبروا عن سعادتهم بتلك الزيارة، مرددين الهتافات المؤيدة للنائب محمد أبو العينين في انتخابات مجلس النواب.





وأعرب الاهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين لنزوله على رغباتهم وقبوله الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، مؤكدين أن هذا الطلب بهدف استكمال مسيرة العطاء والانجازات التي يحققها أبو العينين في منطقة الجيزة.





من جانبه أعرب النائب محمد أبو العينين عن خالص شكره وتقديره للمواطنين من أبناء دائرته، مؤكدا أن طلبهم له بالترشح في تلك الانتخابات بمثابة تكليف لا تشريف، وأنه لن يتوانى في تقديم كل ما يلزم للنهوض بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة.





وكانت حملة النائب محمد أبو العينين قد أطلقت اليوم الأحد، موقعًا إلكترونيًا وتطبيقا على الهواتف المحمولة باسم « جيزة – دقي – عجوزة» لاستقبال طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها.



