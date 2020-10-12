تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب في عيد ميلاده

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشره صورة نادرة له خلال فترة الطفولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وداعب آل الشيخ، عمرو دياب بتعليقه على الصورة، حيث كتب "الهضبة في عيد ميلاده اللي جاي".



