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فن

تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب في عيد ميلاده

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بنشره صورة نادرة له  خلال فترة الطفولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وداعب آل الشيخ، عمرو دياب بتعليقه على الصورة، حيث كتب "الهضبة  في عيد ميلاده اللي جاي".

يذكر أن حرص الفنان اكرم حسني، على تهنئة المطرب عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 الموافق 11 اكتوبر عبر خاصية "الاستوري" علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر اكرم حسني صورة برفقة الهضبة وكتب قائلًا "‏كل سنة وانت ناجح ومكسر الدنيا يا هضبة".

إحتفل الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ59، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1961 في بورسعيد، لعائلة تعود أصلها لقرية سنهوت بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية.
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