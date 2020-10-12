خوفا من تفشي جديد.. الصين تجري فحصا عشوائيا لكورونا بمدينة تشينجداو

تقوم السلطات الصينية، بشن حملة موسعة في مدينة تشينجداو الصينية، والتي تضم 6 ملايين نسمة، وذلك عقب اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





واكتشفت السلطات الصينية، 6 إصابات في المدينة، ما رفع حدة المخاوف من عودة ظهور الوباء. ووفقا للسلطات الصحية المحلية، يبدو أن جميع المصابين كانوا على اتصال بمستشفى في المدينة يُعالج مرضى كوفيد-19. لكنّ بؤرة العدوى لم تُعرف بعد.





وتسببت هذه الإصابات في إجراء ما يقرب 143 الف شخص، فيما لم تحدد السلطات بالضبط عدد الأشخاص الذين سيتم اخضاعهم لفحوص.





وأعلن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، جميعهم من الخارج.





وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن جميع الحالات من الخارج، حيث لم تسجل أي إصابات محلية أو حالات وفاة.



