استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس بحي شرق









تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المدارس بحي شرق أسيوط للوقوف على استعدادات وجاهززية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .. رافقه خلال الجولة محمد عبدالمحسن مدير عام الجهاز التنفيذي للخدمات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط.





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حيث تفقد محافظ أسيوط – خلال الجولة – مدرسة اسماعيل القباني الإعدادية بنين وتفقد بعض فصول وحجرات المدرسة وتأكد من وجود بوابات التعقيم وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسي الجديد مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين وابنائنا الطلاب كما تفقد المحافظ مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بشارع كورنيش النيل وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار كما تفقد المحافظ مدرسة النيل الإعدادية بنين وتفقد بعض الفصول والحجرات الدراسية للوقوف على مدى الجاهزية للعام الدراسي الجديد.













وانهى المحافظ جولته بتفقد مدرسة السلام الحديثة والتقى بعض العاملين بها كما تفقد حجرات وفصول رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشددًا على تركيب بوابات التعقيم وتطهير المدرسة بصفة مستمرة.













وشدد المحافظ – خلال الجولة – على نهو كافة التجهيزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة لمواجهة جائحة كورونا حفاظًا على سلامة وصحة ابنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها كما طالب بالتأكيد على مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بصفة مستمرة داخل المدرسة ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديرية الصحة وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة بصفة مستمرة في حالة ظهور أية حالات اشتباه بين الطلاب أو العاملين والاستعانة بالزائرة الصحية بالمدارس كما وجه المحافظ قيادات المديرية بالتنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.













كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه حفاظًا على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.











