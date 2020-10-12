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حوادث

انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف على محافظات المرحلة الأولى وعدد القوائم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:45 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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جودت عيد
تجرى انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة  أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر بالداخل، وفى حال الإعادة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر بالداخل. . ويتم اعلان تيجة المرحلة الأولى يوم  1 نوفمبر

وتشمل محافظات المرحلة الأولى على النظام الفردى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما على نظام القائمة فى المرحلة الأولى فتشمل الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وتضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد.

الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

تتنافس قائمتان على 142 مقعدا، وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر.

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