لحماية البيئة.. مبادرة لنظافة شواطيء العريش من مخلفات البلاستيك





وفى نهاية اللقاء تم توزيع شهادات علي المشاركين ، وهدايا شنط قماش للمشاركين من شركة بانلاستيك مصر لاستخدامها في التسوق بدلا عن الشنط البلاستيكية .



وفى اليوم الثالث للمبادرة ، تم تنفيذ حملة تنظيف لشاطئ الريسة بالتعاون مع احدي شركات الأمن والنظافة بالمحافظة . كما تم تنفيذ ندوه توعية للمترددين على الشاطئ بأهمية الحفاظ علي حياتنا من أخطار البلاستيك والتقليل من استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية مع الشباب المشاركة في التدريب، من اجل التكاتف وتوعية المجتمع بمدي خطورة هذا الأمر.



وتابع: الي جانب تنفيذ حمله تنظيف لشاطئ العريش وتوعيه المترددين على شاطئ مدينة العريش مع الشباب المشارك في التدريب .

وقد رحب اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس المدينه العريش بالمبادره أثناء لقاءه بأعضاء المؤسسة ، وأبدى أستعداد مجلس المدينه تقديم العون والدعم الكامل للقائمين علي تنفيذ المبادره .



واهاب رئيس المدينه بالمشاركه المجتمعيه بالجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه والمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية للحفاظ على مايتم تطويره داخل المدينه.

ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .





وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.



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وتابع: الي جانب تنفيذ حمله تنظيف لشاطئ العريش وتوعيه المترددين على شاطئ مدينة العريش مع الشباب المشارك في التدريب .وقد رحب اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس المدينه العريش بالمبادره أثناء لقاءه بأعضاء المؤسسة ، وأبدى أستعداد مجلس المدينه تقديم العون والدعم الكامل للقائمين علي تنفيذ المبادره .واهاب رئيس المدينه بالمشاركه المجتمعيه بالجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه والمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية للحفاظ على مايتم تطويره داخل المدينه.ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.اقرا ايضا: