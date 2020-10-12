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محافظات

لحماية البيئة.. مبادرة لنظافة شواطيء العريش من مخلفات البلاستيك

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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احمد صالح
انتهت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بمحافظة شمال سيناء ، من تنفيذ مبادرة "حماية الشواطئ من التلوث البلاستيكي" تحت اشراف مجلس مدينة العريش ، من أجل الحفاظ على الحياه البريه والبحريه وحماية البيئة والحياة البرية ، من أضرار البلاستيك والذى أصبح أمرا يشغل العالم بأكمله .

وقال محمد سعيد تمساح ، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ان المبادرة تضمنت تنفيذ برنامج تدريب بيئى مع الشباب عن أضرار البلاستيك على الحياه البريه والبحريه ، وذلك وفقا لرؤيتة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، للحفاظ على الحياة البحرية والبرية، ورؤية مصر 203‪0 نحو نظام بيئي متكامل ومستدام لتحقيق أفضل إستخدام للموارد الطبيعة كبدائل عن أضرار المركبات الكيميائية كالبلاستيك.


كما تضمنت المبادرة جلسة تعريفية بمحمية الزرانيق وأهميتها الاستراتيجية فر العالم كمحطة أساسية للطيور المهاجرة، وتضم ألاف الانواع من الطيور والحيوانات البحرية المختلفة .

وقد تم مناقشة اهم القضايا البيئية التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر، حضر الجلسة وقدمها المهندس باسم ربيع مدير محمية الزرانيق و المهندس عماد الدين ناجح باحث شئون بيئية و المهندس هاني النجار باحث شئون بيئية .

وفي اليوم الثاني للتدريب ضم التدريب ورشة تفاعلية لعمل حاويات قمامة من زجاجات المياه البلاستيكية، وكيفية تدوير البلاستيك للأستفادة منه بدلا من القاءه وحدوث ضرر من القاءه في غير موقعه .

وفى نهاية اللقاء تم توزيع شهادات علي المشاركين ، وهدايا شنط قماش للمشاركين من شركة بانلاستيك مصر لاستخدامها في التسوق بدلا عن الشنط البلاستيكية .

وفى اليوم الثالث للمبادرة ، تم تنفيذ حملة تنظيف لشاطئ الريسة بالتعاون مع احدي شركات الأمن والنظافة بالمحافظة . كما تم تنفيذ ندوه توعية للمترددين على الشاطئ بأهمية الحفاظ علي حياتنا من أخطار البلاستيك والتقليل من استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية مع الشباب المشاركة في التدريب، من اجل التكاتف وتوعية المجتمع بمدي خطورة هذا الأمر. 
 
وتابع: الي جانب تنفيذ حمله تنظيف لشاطئ العريش وتوعيه المترددين على شاطئ مدينة العريش مع الشباب المشارك في التدريب .
وقد رحب اللواء ماجد محمد احمد ، رئيس المدينه العريش بالمبادره أثناء لقاءه بأعضاء المؤسسة ، وأبدى أستعداد مجلس المدينه تقديم العون والدعم الكامل للقائمين علي تنفيذ المبادره .

واهاب رئيس المدينه بالمشاركه المجتمعيه بالجمعيات الاهليه والمؤسسات الاهليه والمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية للحفاظ على مايتم تطويره داخل المدينه.
ضم وفد المؤسسة كل من : محمد سعيد تمساح رئيس مجلس الامناء ومعه كلا من أسماء الشعراوى و أسراء محمد جبر الشريف العلاقات العامه بالمؤسسه .


وسبق للمؤسسة ، تنفيذ فعاليات مبادرة " دعم العاملين في القطاع الصحي بمدينة العريش ، بالشراكة مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة ضمن مشروع " تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء.

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لحماية البيئة.. مبادرة لنظافة شواطيء العريش من مخلفات البلاستيك
لحماية البيئة.. مبادرة لنظافة شواطيء العريش من مخلفات البلاستيك
لحماية البيئة.. مبادرة لنظافة شواطيء العريش من مخلفات البلاستيك
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مبادرة لحماية شواطئ العريش من أضرار البلاستيك

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