محافظات

انطلاق مغامرة "يلا كامب" من مرسى علم بمشاركة 45 شابًا

شهدت مدينة مرسى علم، انطلاق أولى فعاليات مغامرة "يلا كامب" (Yalla Camp) التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، بمشاركة 45 شابًا من مختلف محافظات الجمهورية، في تجربة تمتد لأربعة أيام تجمع بين الرياضة والمغامرة وحماية البيئة.

 مغامرة لتعزيز الانتماء وروح الفريق


يهدف المعسكر إلى تعزيز روح المغامرة والانتماء لدى الشباب، من خلال برامج رياضية وترفيهية متكاملة، وتشجيع المشاركين على التفاعل مع الطبيعة المصرية الخلابة، إلى جانب غرس قيم العمل الجماعي وتعميق الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية.

 أنشطة متنوعة على شواطئ مرسى علم والغردقة


تستمر فعاليات "يلا كامب" لمدة أربعة أيام بين مدينتي مرسى علم والغردقة، وتشمل أنشطة رياضية وبيئية متعددة.
وقد بدأ المشاركون رحلتهم في كامب ستار جولا، قبل التوجه إلى شاطئ مرسى عجلة البكر، حيث خاضوا تجربة السنوركلينج الممتعة التي أتاحت لهم مشاهدة سلاحف البحر وسط المياه الصافية والشعاب المرجانية المدهشة.

 رياضة.. ترفيه.. وتوعية بيئية


كما نظم المعسكر مجموعة من الأنشطة الرياضية على الشاطئ، من بينها كرة الطائرة الشاطئية وألعاب المضرب، إلى جانب ورشة للطهي الخلوي المشترك لتعزيز التعاون وروح الفريق بين الشباب.
 

واختُتم اليوم الأول بجولة حرة للتعرف على معالم مرسى علم السياحية والطبيعية، في أجواء من الحماس والمغامرة.

رسالة من البحر الأحمر إلى شباب مصر


وأكد القائمون على الفعاليات أن "يلا كامب" يمثل نموذجًا مبتكرًا لتشجيع الشباب على خوض التجارب الرياضية والبيئية خارج الأطر التقليدية، مشيرين إلى أن اختيار محافظة البحر الأحمر لاستضافة المعسكر جاء لما تمتاز به من تنوع بيئي فريد ومقومات طبيعية تجعلها وجهة مثالية للمغامرات الشبابية.

