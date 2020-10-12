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حوادث

جثة بدون رأس .. قطار يدهس عامل جمع قمامة على مزلقان بشتيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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ندى حمودة-أحمد مهدي
كشفت تحقيقات نيابة أوسيم ملابسات العثور علي جثة بدون رأس علي مزلقان بشتيل فجر اليوم الاثنين حيث تبين أن الجثة لأحد عمال جمع القمامة. 

وأشارت التحقيقات برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن الساعة الواحدة صباح اليوم فوجئ المارة بوجود جثة لرجل علي قضبان مزلقان بشتيل دون رأس، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين من الفحص ان الجثة لرجل في العشرينات من العمر مجهول الهوية حيث لم يتم العثور علي أية أوراق تثبت شخصيته، ومن خلال الفحص والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى من عمال جمع القمامة كان يتجول علي القضبان ليلا فأطاح به القطار وفصل رأسه عن جسده. 

لم تتمكن قوات الأمن من العثور علي رأس الشاب ورجحت التحريات أن القطار دهسه فحوله لأشلاء عقب الاصطدام بجسده، فأمرت النيابة بإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هويته لاستدعاء ذويه.
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