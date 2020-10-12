محافظ الدقهلية: شركة النظافة الخاصة تعمل على فترتين يوميا لكنس شوارع المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين،أعمال شركة النظافة العامله فى كنس الشوارع والميادين ورفع القمامة بالمنصورة .
وقال محافظ الدقهلية إن الشركة بدأت عملها خلال الأسابيع الماضية بنطاق مدينه المنصورة ويعمل بها 100 من العمال العاملين بالشركة فى شوارع وميادين المنصورة الرئيسية والفرعية لكنسها ورفع القمامة منها.
وأضاف" مختار" انه تم تقسيم المدينه الى 8 قطاعات يتم العمل فيها على التوازى ، ويمارس عمال الشركة عملهم على فترتين ، صباحية ومسائيه ،يوميا حيث تبدأ الفترة الصباحية من السادسة الى الواحدة ظهرا ، والمسائية من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.
وأشار محافظ الدقهلية إلى أن التعاقد مع هذه الشركة يأتى ضمن الجهود المبذولة لأجهزة المحافظة بهدف القضاء نهائيا على مشكلة تراكمات القمامة بالشوارع والميادين حرصا على توفير بيئية صحية وآمنه لمواطنى الدقهلية وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم .