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تعليم

مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق يعقد دورات تدريبية حول بناء مستودعات وبنوك الأسئلة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:51 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أن مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق يواصل عقد دوراته التدريبية حول بناء مستودعات وبنوك الأسئلة .

وأضاف انه تم اليوم الإثنين عقد دورة تدريبية بعنوان "بناء بنوك الأسئلة.. الممارسات والإجراءات التطبيقية " تحت رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث حاضر فيها المدرب  احمد صقر بشركة AGI بمشاركة ٤٠ عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة

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وأضاف الدكتور محمد عوض البربري أن هذه الدورات تأتي ضمن مشروع تطوير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق وإنشاء وحدات للقياس والتقويم بكليات التجارة والحقوق والعلوم والتربية الرياضية بنات.

وأشار إلي أن الدورة التدريبية شهدت إقبالا كبيرا من الأساتذة حيث تنافسوا في المشاركة وحضور الدورة التي يتم خلالها التدريب العملي خطوة خطوة لبناء بنوك الأسئلة علي مدي يوم تدريبي كامل يهدف إلي إعداد كوادر مؤهلة لإعداد كافة أنواع الاختبارات وفق المعايير العالمية ونظم مراجعة الاختبارات وإعداد التقارير الإحصائية وكيفية إعداد مستودعات وبنوك الأسئلة.

وأضاف "عوض" أن رئيس الجامعة يدعم ويؤكد علي ضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا الشروط تضمن جودة الأداء والحفاظ علي مستوي التميز في التصحيح الآلي الذي كان لجامعة الزقازيق السبق في تعميم تطبيقه حيث تم توفير البرمجيات اللازمة لتنفيذ بناء مستودعات وبنوك الأسئلة.

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