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أصل الحكاية

BMW و AUDI و Mercedes .. الشركات الألمانية بين الخسائر الفادحة والسيارات الفارهة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:00 م
الشركات الألمانية
الشركات الألمانية بين الخسائر الفادحة والسيارات الفارهة
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اشرف عطية
كثيرا ما نسمع عن الشركات الالمانية، و نعلم جيدا انها رائدة في عدة مجالات خصوصا مجال صناعة السيارات، و لكن يوجد وجة اخر لهذا الانطباع فمثلها مثل باقي المجالات يوجد فيها من يخطئ ومن يصيب .

و في هذا السياق نطلعكم في هذا الموضوع علي الوجه الاخر لشركات السيارات الالمانية التي فشلت و تم اغلاقها .

بدأت صناعة السيارات في ألمانيا نهاية القرن الثامن عشر، حيث اثبتت بعض الشركات واصبحت عالمية ، منها شركة BMW و AUDI و Volkswagen و ٍMercedes و Opel و لكن كانت هناك مجموعة من الشركات التي فشلت و لم يستطيع الاستثمار الالماني تحمل خسائرها ، ومنها:

1– شركة Amphicar

بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1961، واستمرت حتى 1968، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها طراز Amphicar 770، ولقد بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا ولكنها فشلت و و تكبدت الكثير من الخسائر .

2– شركة Borgward

بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1924، وتوقف إنتاجها في عام 1961 و لم تبيع الكثير من النسخ و تم اغلاقها .

3– شركة Brutsch

بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط و تعثرت خطوط انتاجها و تم اغلاقها .

4– شركة Champion

بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1948، واستمر عملها حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400 و حققت خسائر فادحة و تم اغلاقها .

5– شركة EMW

بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز طرازاتها EMW 340 و لم تحقق نسب مبيعات جيدة مما عجل بأغلاقها .

6– شركة Fuldamobil


بدأت في عام 1950، واستمرت لمدة 10 سنوات حتى توقفت في عام 1960 و حققت ايضا خسائر كبيرة و توقفت خطوط انتاجها و تم تسريح العمالة .

7– شركة Merkur

تعتبر من الشركات الحديثة و التي بدأت عملها في عام 1985، وتوقف إنتاجها في عام 1989 و تم اغلاقها بعد اربع سنوات فقط .

8– شركة Neckar


بدأت في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز طرازاتها Neckar Weinsberg 500 و حققت نجاح حينها و لكن كان نجاح قصير الاجل و تم اغلاقها .

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