BMW و AUDI و Mercedes .. الشركات الألمانية بين الخسائر الفادحة والسيارات الفارهة

كثيرا ما نسمع عن الشركات الالمانية، و نعلم جيدا انها رائدة في عدة مجالات خصوصا مجال صناعة السيارات ، و لكن يوجد وجة اخر لهذا الانطباع فمثلها مثل باقي المجالات يوجد فيها من يخطئ ومن يصيب .





و في هذا السياق نطلعكم في هذا الموضوع علي الوجه الاخر لشركات السيارات الالمانية التي فشلت و تم اغلاقها .





بدأت صناعة السيارات في ألمانيا نهاية القرن الثامن عشر، حيث اثبتت بعض الشركات واصبحت عالمية ، منها شركة BMW و AUDI و Volkswagen و ٍMercedes و Opel و لكن كانت هناك مجموعة من الشركات التي فشلت و لم يستطيع الاستثمار الالماني تحمل خسائرها ، ومنها:





1– شركة Amphicar





بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1961، واستمرت حتى 1968، وكان من أبرز السيارات التي طرحتها طراز Amphicar 770، ولقد بيعت منه 4 آلاف نسخة في أمريكا وأوروبا ولكنها فشلت و و تكبدت الكثير من الخسائر .





2– شركة Borgward





بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1924، وتوقف إنتاجها في عام 1961 و لم تبيع الكثير من النسخ و تم اغلاقها .





3– شركة Brutsch





بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1952، وتوقف إنتاجها في 1958، ولم تنتج خلال هذه السنوات الست سوى 81 سيارة فقط و تعثرت خطوط انتاجها و تم اغلاقها .





4– شركة Champion





بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1948، واستمر عملها حتى عام 1954، ومن أبرز موديلاتها طراز Champion 400 و حققت خسائر فادحة و تم اغلاقها .





5– شركة EMW





بدأت عملها في صناعة السيارات عام 1945، وأغلقت مصانعها في عام 1956، وكان من أبرز طرازاتها EMW 340 و لم تحقق نسب مبيعات جيدة مما عجل بأغلاقها .





6– شركة Fuldamobil









بدأت في عام 1950، واستمرت لمدة 10 سنوات حتى توقفت في عام 1960 و حققت ايضا خسائر كبيرة و توقفت خطوط انتاجها و تم تسريح العمالة .





7– شركة Merkur





تعتبر من الشركات الحديثة و التي بدأت عملها في عام 1985، وتوقف إنتاجها في عام 1989 و تم اغلاقها بعد اربع سنوات فقط .





8– شركة Neckar









بدأت في عام 1959، واستمر تواجدها حتى عام 1967، وكان من أبرز طرازاتها Neckar Weinsberg 500 و حققت نجاح حينها و لكن كان نجاح قصير الاجل و تم اغلاقها .



